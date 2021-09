Boom di dimissioni per i neogenitori nel 2020 | pochi aiuti dal governo | tanti problemi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 sett – Brutte notizie sul fronte del lavoro: nelsono state ben 42.000 lepresentate da parte di genitori di bambini da zero a tre anni, con un calo del 18% rispetto al 2019. Il dato arriva dall’Ispettorato nazionale del lavoro che segnala come le donne siano il 77% del totale delle persone che si sono dimesse. Diminuite ledei padri rispetto a quelle delle madri Secondo quanto riporta Ansa, oltre il 92% dellee risoluzioni consensuali riguarda lavoratori inquadrati come operai o impiegati. L’età è tra i 29 e i 44 anni. Nell’88% dei casi la decisione di lasciare il lavoro è presa nei primi 10 anni di servizio. Nell’anno della pandemia da Covid sono diminuite ledei padri (-31,1%) rispetto a quelle delle madri (-13,6%). Oltre 9 milioni in ...

