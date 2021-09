Bianca Guaccero a Sanremo? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Bianca Guaccero non si accontenta mai. Confermata alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2 la bella e brava conduttrice torna anche su Rai1 con la fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci. Poi sarà anche alla guida di Una storia da cantare ma il suo sogno è Sanremo… Fosse per lei canterebbe sempre, non smetterebbe mai. Bianca Guaccero ha iniziato durante l’adolescenza. Lo faceva per un motivo ha raccontato: “non sapevo come esprimermi, sono sempre stata molto timida, e allora cantavo”. Lo faceva con le cuffiette indosso, mentre camminavo per chilometri e chilometri senza mai smettere di cantare. A Tv Sorrisi e Canzoni a dire il vero ha raccontato di farlo anche ora mentre a piedi va al lavoro. E tra qualche mese ci sara? il Festival di Sanremo… “Se un autore scrivesse una ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 settembre 2021)non si accontenta mai. Confermata alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2 la bella e brava conduttrice torna anche su Rai1 con la fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci. Poi sarà anche alla guida di Una storia da cantare ma il suo sogno è… Fosse per lei canterebbe sempre, non smetterebbe mai.ha iniziato durante l’adolescenza. Lo faceva per un motivo ha raccontato: “non sapevo come esprimermi, sono sempre stata molto timida, e allora cantavo”. Lo faceva con le cuffiette indosso, mentre camminavo per chilometri e chilometri senza mai smettere di cantare. A Tv Sorrisi e Canzoni a dire il vero ha raccontato di farlo anche ora mentre a piedi va al lavoro. E tra qualche mese ci sara? il Festival di… “Se un autore scrivesse una ...

Advertising

FerdinandaNo : @AndreaValag @MarcoBocci @CinziaTHTorrini @Matte_Deste @bianca_guaccero @FCerlino @eliseoentert @RaiPlay Non me la… - AndreaValag : @FerdinandaNo @MarcoBocci @CinziaTHTorrini @Matte_Deste @bianca_guaccero @FCerlino @eliseoentert @RaiPlay Nuuuu. Re… - FerdinandaNo : @AndreaValag @MarcoBocci @CinziaTHTorrini @Matte_Deste @bianca_guaccero @FCerlino @eliseoentert Domani sera lavoro… - zazoomblog : In arrivo su Rai1 “Fino all’ultimo battito” la nuova fiction con Marco Bocci Violante Placido e Bianca Guaccero -… - daBitonto : #cinema #Bitonto 'Fino all'ultimo battito'. Da domani, in onda su @RaiUno la #fiction con i bitontini… -