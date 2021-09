Bennacer: «Il pareggio con la Juve è un rimpianto. Venezia? Sarà difficile» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Bennacer ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Venezia, match valido per la quinta gionata di campionato. Le sue parole Bennacer ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Venezia, match valido per la quinta gionata di campionato. Le sue parole SUL pareggio CONTRO LA Juve – «Se guardiamo a due anni va il pareggio contro la Juve sarebbe stato positivo, ma orac’è rimpianto vogliamo vincere tutte le partite» COPPIA CON TONALI – «Per per è uguale, Sandro è forte, è vero che non abbiamo giocato molte partite insieme ma dobbiamo fare bene per dare punti alla squadra». SUL Venezia – «Sappiamo che Sarà difficile, ma dobbiamo fare di tutto per vincere quasta partita poi penseremo allo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan, match valido per la quinta gionata di campionato. Le sue paroleha parlato a Dazn nel pre partita di Milan, match valido per la quinta gionata di campionato. Le sue parole SULCONTRO LA– «Se guardiamo a due anni va ilcontro lasarebbe stato positivo, ma orac’èvogliamo vincere tutte le partite» COPPIA CON TONALI – «Per per è uguale, Sandro è forte, è vero che non abbiamo giocato molte partite insieme ma dobbiamo fare bene per dare punti alla squadra». SUL– «Sappiamo che, ma dobbiamo fare di tutto per vincere quasta partita poi penseremo allo ...

