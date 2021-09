Belen confessa | “Ho fatto un pasticcio | è tutta colpa mia”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La showgirl argentina,Rodriguez, ha raccontato per la prima volta il malore avuto subito dopo la nascita della sua secondogenita.Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”Ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo, la showgirl argentinaRodriguez, che ha avuto modo di raccontare la sua seconda gravidanza. Infatti, la Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta da pochi mesi, della piccola Luna Mari. La modella argentina ha svelato anche il motivo della scelta di questo nome “L’ho chiamata Luna per la canzone di Jovanotti ‘Chiaro di Luna’, che è una delle mie preferite. Forse per una cosa inconscia è andata così”. Ma come l’ha presa Santiago (il figlio che ha avuto con l’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino) che ora è diventato fratello maggiore? “Ha reagito benissimo. È ...