Arkeda Open House | dal 22 al 25 settembre nelle case dei designer di Napoli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli appassionati di architettura non se lo perdono mai: Arkeda Open House è diventato un appuntamento fisso, perché a Napoli è un’occasione unica, ormai da anni, di entrare negli studi dei designer, nelle case più belle che hanno progettato ma anche nei cantieri in costruzione scoprendo la città da un punto di vista inaspettato, insieme a loro. Quest’anno l’evento è da mercoledì 22 a sabato 25 settembre, come sempre un’anteprima del Salone Arkeda (fiera dell’architettura, edilizia, design e arredo che si terrà a dicembre)

