“Addio”. Ennio Doris, l’annuncio poco fa: all’età di 81 anni si dimette da Mediolanum (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quarant’anni dopo il famoso incontro di Portofino con Silvio Berlusconi, da cui nacque il 2 febbraio 1982 Programma Italia e, nel 1997, Banca Mediolanum, Ennio Doris lascia il gruppo che ha fondato. Sarà presidente onorario, in attesa che il consiglio di amministrazione individui, entro fine mese, il prossimo presidente, mentre il mandato manageriale rimane saldamente in mano al figlio Massimo Antonio. Davvero farà il pensionato?«Ho 81 anni. Un’azienda delle dimensioni di Banca Mediolanum richiede molte attenzioni. Da presidente onorario potrò essere ancora utile, facendo le cose che mi piacciono di più e dedicandomi anche alla famiglia. Sono stato fortunato: non si trova spesso un padre a cui succede un figlio con le medesime caratteristiche. A me è successo, come a Maldini, a ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quarant’dopo il famoso incontro di Portofino con Silvio Berlusconi, da cui nacque il 2 febbraio 1982 Programma Italia e, nel 1997, Bancalascia il gruppo che ha fondato. Sarà presidente onorario, in attesa che il consiglio di amministrazione individui, entro fine mese, il prossimo presidente, mentre il mandato manageriale rimane saldamente in mano al figlio Massimo Antonio. Davvero farà il pensionato?«Ho 81. Un’azienda delle dimensioni di Bancarichiede molte attenzioni. Da presidente onorario potrò essere ancora utile, facendo le cose che mi piacciono di più e dedicandomi anche alla famiglia. Sono stato fortunato: non si trova spesso un padre a cui succede un figlio con le medesime caratteristiche. A me è successo, come a Maldini, a ...

