Valentina Nulli Augusti esplode contro Sonia Bruganelli. L’inaspettata reazione

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 settembre 2021)dell’ex fidanzata di Tommaso Eletti,l’opinionistareagisce alle prime frecciatine del Grande Fratello Vip. Il 20enne Tommaso Eletti in questi ultimi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia, è uno dei pochi concorrenti che ancora non si è messo in gioco. La sua timidezza lo costringe ad isolarsi. Molto spesso ha riferito ai suoi colleghi di voler abbandonare il gioco, e di sentirsi sotto pressione, non a suo agio. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Eletti ha fatto dei passi in avanti. Insieme al conduttore Alfonso Signorini, in cui si è soffermato a parlare e a ...