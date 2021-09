Stellantis eCommerce: in Italia unica piattaforma per tutte le auto del Gruppo (Di martedì 21 settembre 2021) Si perfeziona gradualmente il progetto Stellantis eCommerce per l’Italia. La società automobilistica ha lanciato un’unica piattaforma che permetterà ai clienti di visionare ed eventualmente acquistare tutte le vetture dei brand facenti parte del Gruppo. Dunque, l’Italia sarà la prima che consentirà l’acquisto tramite il web dei modelli Abarth, Citroen, DS, Alfa Romero, Jeep, Lancia, Opel, Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Si perfeziona gradualmente il progettoper l’. La societàmobilistica ha lanciato un’che permetterà ai clienti di visionare ed eventualmente acquistarele vetture dei brand facenti parte del. Dunque, l’sarà la prima che consentirà l’acquisto tramite il web dei modelli Abarth, Citroen, DS, Alfa Romero, Jeep, Lancia, Opel,

Advertising

Fra7russo : Stellantis debutta nell’e-commerce: Italia banco di prova - Cristian74 : Stellantis - In Italia una sola piattaforma di e - commerce per i vari brand - Quattroruote - Libero 24x7 - katun79 : RT @HDblog: Stellantis, piattaforma unica per le vendite online di tutti i suoi marchi in Italia - HDblog : RT @HDblog: Stellantis, piattaforma unica per le vendite online di tutti i suoi marchi in Italia - Cristian74 : Stellantis debutta nell'e-commerce: Italia banco di prova - CorCom -