SERIE A 5° GIORNATA: LE PARTITE E GLI ORARI SU DAZN E SKY, CLASSIFICA E STATISTICHE (Di martedì 21 settembre 2021) Nuovo appuntamento con la SERIE A e come sempre torna la rubrica sportiva di BubinoBlog con il programma completo della 5° GIORNATA, gli ORARI e la messa in onda dei match tra Sky e DAZN e naturalmente la CLASSIFICA. Primo turno infrasettimanale per la stagione 2021/22 della SERIE A, la capolista Napoli (unica squadra a punteggio pieno) fa visita alla Sampdoria, mentre le prime inseguitrici Inter e Milan affronteranno rispettivamente la Fiorentina a Firenze e il Venezia in casa. La Lazio sarà impegnata col Torino in trasferta mentre la Roma affronta l'Udinese. La Juventus di Allegri sempre più in crisi in piena zona retrocessione con soli 2 punti in 4 PARTITE, cercherà di svoltare sfidando lo Spezia.

