Rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce i carabinieri: arrestato il no - vax candidato sindaco (Di martedì 21 settembre 2021) Un fanatico e, a quanto pare, anche violento: il candidato sindaco di Trieste del Movimento 3V, Ugo Rossi, è stato arrestato dai carabinieri per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ...

