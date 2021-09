Principe Filippo fu nei guai con la Regina. Ed è per questo aspetto che manca ad Harry (Di martedì 21 settembre 2021) Ormai è risaputo che il Principe Filippo era un uomo molto alla mano, che spesso riusciva a rendere divertenti anche le situazioni più particolari. Dopo la sua morte si sono diffuse a macchia d’olio le sue uscite ilari e spesso anche sarcastiche, che hanno rivelato la sua natura scherzosa. Leggi anche -> William “Mr. King”, Harry “selvaggio e impetuoso”, parla l’amica di Lady D: ostilità fra i fratelli reali? Eppure a quanto pare proprio per queste uscite divertenti, per questi scherzi che evidentemente faceva anche in famiglia, sbottonandosi un po’ dal clima severo imposto dal codice monarchico, sembra che una volta sia riuscito persino a finire nei guai con la consorte Elisabetta II. A rivelare questo dettaglio è stato il Principe William, che ha raccontato un ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 settembre 2021) Ormai è risaputo che ilera un uomo molto alla mano, che spesso riusciva a rendere divertenti anche le situazioni più particolari. Dopo la sua morte si sono diffuse a macchia d’olio le sue uscite ilari e spesso anche sarcastiche, che hanno rivelato la sua natura scherzosa. Leggi anche -> William “Mr. King”,“selvaggio e impetuoso”, parla l’amica di Lady D: ostilità fra i fratelli reali? Eppure a quanto pare proprio per queste uscite divertenti, per questi scherzi che evidentemente faceva anche in famiglia, sbottonandosi un po’ dal clima severo imposto dal codice monarchico, sembra che una volta sia riuscito persino a finire neicon la consorte Elisabetta II. A rivelaredettaglio è stato ilWilliam, che ha raccontato un ...

Advertising

kitthogws : principe filippo in chiesa sono io disinteressato e chiedendo pietà per poter uscire presto - HaileeCollinss : @AlinorLeBlanc IL PRINCIPE FILIPPO - _DAGOSPIA_ : 'NONNO ERA UN BURLONE' – LA FAMIGLIA REALE RICORDA IL PRINCIPE FILIPPO IN CUI I NIPOTI WILLIAM E...… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Filippo burlone in serie Bbc,coi nipoti spruzzava senape in alto: (ANSA) - LONDRA, 21 SET - Il pri… - infoitcultura : Royal Family, il retroscena di William sul principe Filippo: che sorpresa! -