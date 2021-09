Milenkovic: “L’Inter è fortissima in attacco. Servirà una grande prova difensiva” (Di martedì 21 settembre 2021) A pochi minuti dalla gara contro L’Inter, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha commentato la gara contro i nerazzurri. Queste le sue parole a Dazn: “Stasera si gioca contro una grande squadra, i campioni d’Italia, una squadra che si conosce a memoria. Giocano bene, sono pericolosi quando palleggiano e bravi in fase difensiva. Noi abbiamo preparato questa partita in un modo, proviamo a mettere in campo tutto ciò che abbiamo provato e vediamo se riusciamo a fare risultato. L’attacco delL’Inter è cambiato, ma è rimasto forte. Quindi oggi massima concentrazione su tutto ciò che accadrà”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) A pochi minuti dalla gara contro, il difensore della Fiorentina, Nikola, ha commentato la gara contro i nerazzurri. Queste le sue parole a Dazn: “Stasera si gioca contro unasquadra, i campioni d’Italia, una squadra che si conosce a memoria. Giocano bene, sono pericolosi quando palleggiano e bravi in fase. Noi abbiamo preparato questa partita in un modo, proviamo a mettere in campo tutto ciò che abbiamoto e vediamo se riusciamo a fare risultato. L’delè cambiato, ma è rimasto forte. Quindi oggi massima concentrazione su tutto ciò che accadrà”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina-Inter fra campo e mercato: Skriniar, nuovi incroci con Vlahovic e Milenkovic: Milan Skriniar è il muro,… - firenzeviola_it : ITALIANO, I SEGRETI E LE REGOLE (FERREE) CHE HANNO TRASFORMATO I GIOCATORI. NIENTE RITIRO PREGARA IN VISTA DELL'IN… - lamezzastagione : @ilgiovanemassi infatti lo toglierei. Abbiamo Milenkovic e Nastasic per l’Inter - Namiur22 : @ProfidiAndrea @GruppoEsperti Volevo farti un’altra domanda: l’opzione difesa a 4 dato che ho Soriano vs Inter? Mi… -