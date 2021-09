Milano solidale: più di 1300 persone pronte ad accogliere le donne afghane (Di martedì 21 settembre 2021) Più di 1300 famiglie sono pronte ad accogliere per tre mesi le donne afghane in fuga dal loro paese in seguito all'arrivo dei talebani. È questa la straordinaria risposta di solidarietà della città di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) Più difamiglie sonoadper tre mesi lein fuga dal loro paese in seguito all'arrivo dei talebani. È questa la straordinaria risposta di solidarietà della città di ...

Advertising

federica_bosco : 36 azioni di governo per cambiare Milano con #LucaBernardo Ve le racconto in pillole Milano SOLIDALE è una città c… - Marco32711897 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Milano città democratica e solidale, non merita cerca gentaccia come voi... - CGCuba_Milano : Un´#AmericaLatina libera da interferenze, integrata e solidale, basata sullo sviluppo e la pace dei popoli, la gius… - green_milano : RT @rinnovabiliit: ? Una nuova economia ecologica, equa e solidale. E’ questa la via d’uscita dalla crisi strutturale in cui ci troviamo, u… - dbgiovanna : RT @Linkiesta: Nasce la pagina milanese de Linkiesta Milano è la città globale e solidale che i riformisti amano, vediamo di dimostrarlo… -