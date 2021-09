“Mi fa piangere…” Luca D’Alessio | l’amara confessione del figlio di Gigi ad Amici 21

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) Tra i cantanti di2021 c’è anche LDA, nome d’arte di, ildi. Il pubblico è convinto che potrebbe essere proprio lui la rivelazione di questa edizione., classe 2003, è il terzogenito del grande artista italiano, l’ultimo che ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato. LDA, che sta proprio per, è l’unico tra i suoi figli dell’artista napoletano ad aver seguito le sue orme. In molti hanno notato il suo carattere: non si è tirato indietro nel confronto con Inder sul suo inedito, ammettendo di non gradirne molto il testo. E poi nel daytime andato in onda martedì 21 settembre si è lasciato andare in un incontro con Rudy Zerbi, non riuscendo a trattenere ...