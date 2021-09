L’Inter sbanca Firenze, scala in testa alla classifica (Di martedì 21 settembre 2021) L'Inter conquista per una notte il primato solitario in classifica della serie A. sbancata Firenze 3-1. I Viola partono meglio e dopo tre chance sventate da un super Handanovic passano in vantaggio al 23' con Sottil, che deposita in rete un assist dalla sinistra di Nico Gonzalez. Poi nella ripresa l'Inter la ribalta in 3 minuti: al 52' pareggia Darmian su assist di Barella, poi Dzeko segna il 2-1 di testa su calcio d'angolo di Calhanoglu. Nel finale ingenuità di Nico Gonzalez, espulso dopo aver applaudito vistosamente l'arbitro dopo il primo giallo. Poi Perisic fa tris su assist di Gagliardini.Nell'altro match di giornata l'Atalanta batte il Sassuolo 2-1. Prova di grande sacrificio per la squadra di Gasperini che riesce ad avere la meglio di un Sassuolo mai domo al termine di una gara intensissima. ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 settembre 2021) L'Inter conquista per una notte il primato solitario indella serie A.ta3-1. I Viola partono meglio e dopo tre chance sventate da un super Handanovic passano in vantaggio al 23' con Sottil, che deposita in rete un assist dsinistra di Nico Gonzalez. Poi nella ripresa l'Inter la ribalta in 3 minuti: al 52' pareggia Darmian su assist di Barella, poi Dzeko segna il 2-1 disu calcio d'angolo di Calhanoglu. Nel finale ingenuità di Nico Gonzalez, espulso dopo aver applaudito vistosamente l'arbitro dopo il primo giallo. Poi Perisic fa tris su assist di Gagliardini.Nell'altro match di giornata l'Atalanta batte il Sassuolo 2-1. Prova di grande sacrificio per la squadra di Gasperini che riesce ad avere la meglio di un Sassuolo mai domo al termine di una gara intensissima. ...

