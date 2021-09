Lewandowski riceve la Scarpa d' Oro | «Voglio continuare a vincere»

(Di martedì 21 settembre 2021) Robertè stato premiato oggi a Monaco con la ‘d’oro’ di miglior realizzatore europeo della scorsa stagione grazie ai suoi 41 gol segnati durante la stagione 2020-2021. “titoli. Ovviamente sta arrivando una nuova generazione, ma ho esperienza e capacità. Non ho ancora finito”, ha dichiarato il bomber polacco del Bayern Monaco, a Kicker. “La stagione è appena iniziata. Ci sono ancora tante partite in cui posso ancora segnare.con il Bayern. “Il confronto con Messi e Ronaldo. Io competo sempre con me stesso. Vedo cosa posso fare e dare. Ci vuole molto lavoro. E rispetto”, ha aggiunto.

Advertising

Eurosport_IT : Robert Lewandowski riceve la scarpa d'oro ?????? #GoldenShoe2021 | #Lewandowski | #ScarpaDoro - napolista : La rivista 11 Freunde spiega che dagli anni 90 i gol dei 5 campionati più importanti valgono doppio. E quindi posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski riceve

Sterlingin area ma viene beccato in fuorigioco. Moder per Puchacz, sfera di poco fuori. ...da fuori area sbaglia completamente la conclusione. Szymanski! La Polonia la riprende in ...... il quale si avventa su un pallone vagante in area di rigore e batte. Quest'ultimo si ... Nel finale di primo tempo anche il Messinaun penalty per il fallo di Murolo: dal dischetto va ...Il bomber polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha ricevuto il premio come vincitore della Scarpa d’Oro 2021, il riconoscimento al centravanti più prolifico nei campionati europei. La classific ...Il Bayern Monaco conquista la quinta vittoria di fila contro il Barcellona superando i catalani al Camp Nou grazie ai goal di Muller e Lewandowski.