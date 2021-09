Incontro Draghi-Sbarra | i temi sul tavolo

(Di martedì 21 settembre 2021) Lavoro, riforme economiche ma soprattutto un nuovo e moderno patto sociale, rivendicato da tempo. Sono stati questi, a quanto apprende l’Adnkronos, alcuni deial centro dell’tra il premier Marioe il leader Cisl, Luigi. Poco più di un’ora di confronto per ridare luce a quella richiesta di apertura di dialogo a tutto campo che già unitariamente i leader di Cgil, Cisl e Uil avevano perorato in una lettera unitaria inviata al premier il 1 settembre scorso. Ma anche per tornare a sollecitare una concertazione di ampio respiro tra governo, imprese e sindacati sul modello dei grandi accordi degli anni novanta con cui gestire i nodi della ripartenza economica che si affaccia all’orizzonte e affrontare ipiù urgenti: dalla riforma fiscale a quella delle pensioni, dalla riforma ...

Adnkronos

Sono stati questi, a quanto apprende l'Adnkronos , alcuni dei temi al centro dell'tra il premier Marioe il leader Cisl, Luigi Sbarra. Poco più di un'ora di confronto per ridare luce ......totalmente la direttiva dell'Inps di lasciare senza stipendi i lavoratori obbligati ai periodi di quarantena preventiva e ha gi chiesto unurgente anche a questo proposito al governo. ...«La sicurezza è la precondizione necessaria per la ripresa economica post pandemica. Noi stiamo lavorando ad una modifica al codice degli appalti per mettere in sicurezza le varie procedure. C'è neces ...Lavoro, riforme economiche ma soprattutto un nuovo e moderno patto sociale, rivendicato da tempo. Sono stati questi, a quanto apprende l'Adnkronos, alcuni ...