Il virus circola tra i giovani: nei primi quattro giorni già 66 alunni in isolamento. Torna ad affacciarsi la Dad (Di martedì 21 settembre 2021) ANCONA - Dopo i primi quattro giorni di lezione nelle Marche sono stati messi in isolamento per contatti avvenuti in ambito scolastico 66 alunni: 2 in età da asilo nido , 14 da scuola dell'infanzia, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 settembre 2021) ANCONA - Dopo idi lezione nelle Marche sono stati messi inper contatti avvenuti in ambito scolastico 66: 2 in età da asilo nido , 14 da scuola dell'infanzia, ...

Advertising

ladyonorato : Covid, l’infettivologo Garavelli: “nei vaccinati sopravvivono quelle varianti per le quali non è stato montato il v… - ladyonorato : Mentre c’è chi continua a insistere con la bufala che “il virus circola fra i non vaccinati”, la realtà esce con la… - neghittoso : @pietrodambrosio @Anna1Mar1 @Daniele85pari @Apndp Mi accodo agli auguri, ma e' solo quesitone di tempo: se il virus… - paolo_ortenzi : @CasticThe @Lorenzo36522471 @PeterSweden7 Allora non hai capito come funziona: il vaccino NON impedisce la trasmiss… - Patrizi09306335 : @GiancarloDeRisi ...nessuno come al d'olio!! Scarico di responsabilita'! E poi ormai siamo il Paese in cui il virus… -