Il parlamento è vittima della sua debolezza (Di martedì 21 settembre 2021) La velocità con cui sono state raccolte le firme online per i referendum sulla cannabis e l'eutanasia ha sorpreso e sconcertato molti. Invero, era da tempo agli atti la richiesta di semplificare le barocche modalità che circondavano le richieste referendarie. Vedremo come andrà. Tenendo conto che le nuove tecnologie tendono a imporsi, magari lentamente, ma ineluttabilmente. Basti pensare, ad esempio, che nella raccolta delle firme per i referendum il problema non era solo dato dalle complicazioni dei banchetti, ma anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

