Guilty Gear Strive: campione Evo vince... giocando durante un terremoto (Di martedì 21 settembre 2021) Per giocare ai picchiaduro serve, tra le altre cose, una discreta dose di concentrazione. Che succede se si viene interrotti durante un match importante... da un terremoto? Be', chiaramente dipende dall'entità del terremoto, ma anche da quanto sei abituato agli stessi. Reynald Tacsuan, noto giocatore della scena dei fighting games per aver partecipato a tornei Evo di The King of Fighters, è un discreto player anche nel recente Guilty Gear Strive, di cui lo scorso venerdì stava giocando in un torneo internazionale tra giocatori statunitensi e giapponesi. Ebbene, durante il primo round di un match contro un agguerrito avversario (Kei "BNBBN" Komada) è scattato un terremoto nella zona losangelina dove abita. La scossa è stata ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) Per giocare ai picchiaduro serve, tra le altre cose, una discreta dose di concentrazione. Che succede se si viene interrottiun match importante... da un? Be', chiaramente dipende dall'entità del, ma anche da quanto sei abituato agli stessi. Reynald Tacsuan, noto giocatore della scena dei fighting games per aver partecipato a tornei Evo di The King of Fighters, è un discreto player anche nel recente, di cui lo scorso venerdì stavain un torneo internazionale tra giocatori statunitensi e giapponesi. Ebbene,il primo round di un match contro un agguerrito avversario (Kei "BNBBN" Komada) è scattato unnella zona losangelina dove abita. La scossa è stata ...

