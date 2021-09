Gp Sochi | orari e dove vederlo in TV

(Di martedì 21 settembre 2021) La F1 torna in pista con il Gp di. La gara in terra russa, sarà il quindicesimo appuntamento del campionato mondiale 2021. Gp Monaco 2022: niente sessione del giovedì Gp: Verstappen aumenterà il vantaggio su Hamilton? Dopo l’ennesimo scontro avvenuto a Monza, Max Verstappen e Lewis Hamilton sono pronti a darsi nuovamente battaglia. Il tracciato favorisce le caratteristiche della vettura Mercedes. Inoltre, il sette volte iridato Lewis Hamilton potrà godere di un vantaggio nei confronti del rivale: Verstappen dovrà infatti scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per quanto accaduto nel Gran Premio d’Italia. Nella stagione 2020, fu Bottas a vincere il gran premio russo che però vede in Hamilton il pilota con più successi (2014, 2015, 2018,2019). Inoltre, è stato proprio il britannico a registrare il miglior ...

AlphaTauri ha mostrato un gran potenziale velocistico nelle ultime 3 gare, tuttavia Monza è stata avara di soddisfazioni in termini di punti. Gasly guarda il lato positivo del week end in Italia e pun ...
Venerdì 24/9 Prove libere 1: 10.30-11:30 Prove libere 2: 14.00-15:00Sabato 25/9 Prove libere 3: 11:00-12:00 Qualifiche: 14:00-15:00 (differita su TV8 dalle 18:00)Domenica 26/9 Gara: ore 14:00