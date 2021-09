European Tour, Kristoffer Broberg vince il Dutch Open (Di mercoledì 22 settembre 2021) Challenge Tour, Alfie Plant si aggiudica l’Hopps Open de Provence. Scalise chiude 27/o LET, Carta è 6/a al Lacoste Ladies Open De France: terza top ten consecutiva Sul percorso del Bernardus Golf, a Cromvoirt, in Olanda, lo svedese torna al successo dopo un digiuno durato sei anni L’inglese s’impone grazie ad un birdie alla prima buca di play-off davanti al tedesco Marcel Schneider e all’austriaco Lukas Nemecz Sul principale circuito europeo femminile arriva un’altra ottima prestazione dell’azzurra. Il torneo va alla francese Celine Boutier Dopo il BMW PGA Championship, l’European Tour ha fatto tappa in Olanda per il Dutch Open, torneo che si è svolto sul percorso del Bernardus Golf (par 72), a Cromvoirt. A vincere è Kristoffer ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Challenge, Alfie Plant si aggiudica l’Hoppsde Provence. Scalise chiude 27/o LET, Carta è 6/a al Lacoste LadiesDe France: terza top ten consecutiva Sul percorso del Bernardus Golf, a Cromvoirt, in Olanda, lo svedese torna al successo dopo un digiuno durato sei anni L’inglese s’impone grazie ad un birdie alla prima buca di play-off davanti al tedesco Marcel Schneider e all’austriaco Lukas Nemecz Sul principale circuito europeo femminile arriva un’altra ottima prestazione dell’azzurra. Il torneo va alla francese Celine Boutier Dopo il BMW PGA Championship, l’ha fatto tappa in Olanda per il, torneo che si è svolto sul percorso del Bernardus Golf (par 72), a Cromvoirt. Are è...

