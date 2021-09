Due gocce d' acqua

Leggi su iodonna

(Di martedì 21 settembre 2021) Mick Jagger: la carriera, la musica, le donne guarda le foto Stessa bocca carnosa, stesso sguardo da seduttore (in erba, ancora per un po’): Deveraux, ottavo figlio di Mick Jagger, 78, sembra la fotocopia, in miniatura, del suo famoso padre. La mamma del piccolo, Melanie Hamrick, 34 anni, è la compagna del fondatore e frontman dei Rolling Stones da oltre sette anni. La coreografa ed ex ballerina dell’American Ballet Theatre – teatro da cui si è ritirata nel 2019 dopo 15 anni di lavoro – ha pubblicato su Instagram l’immagine del bambino, in bianco e nero, fotografato da sotto in su. ...