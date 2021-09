Due ex calciatori al veleno contro Allegri: le parole (Di martedì 21 settembre 2021) Allegri sembra vivere un momento davvero molto complicato con pessimo gioco e scarsi risultati. Le dichiarazioni post- partita hanno lasciato molti addetti ai lavori abbastanza perplessi. Nel corso della famosissima Bobo Tv su Twitch Lele Adani e Antonio Cassano nel commento della partita di domenica sera, hanno chiarito il loro pensiero su Allegri e su come vedono la Juventus alla sua guida. Ecco le parole dell’ex difensore dell’Inter: ” Domenica ha detto di aver sbagliato i cambi. La risposta sarebbe dovuta essere: come a Udine e Napoli? Che ha fatto cambi difensivi ed è stato rimontato. A Chiesa ha detto “occhio stai attento ad Hernandez”, non di attaccarlo. Chiesa e Kulusevski sono entrati per contenere. Allora invece di dire ho sbagliato i cambi devi dire non hanno ascoltato le mie richieste. A Udine e Napoli ha inserito ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021)sembra vivere un momento davvero molto complicato con pessimo gioco e scarsi risultati. Le dichiarazioni post- partita hanno lasciato molti addetti ai lavori abbastanza perplessi. Nel corso della famosissima Bobo Tv su Twitch Lele Adani e Antonio Cassano nel commento della partita di domenica sera, hanno chiarito il loro pensiero sue su come vedono la Juventus alla sua guida. Ecco ledell’ex difensore dell’Inter: ” Domenica ha detto di aver sbagliato i cambi. La risposta sarebbe dovuta essere: come a Udine e Napoli? Che ha fatto cambi difensivi ed è stato rimontato. A Chiesa ha detto “occhio stai attento ad Hernandez”, non di attaccarlo. Chiesa e Kulusevski sono entrati per contenere. Allora invece di dire ho sbagliato i cambi devi dire non hanno ascoltato le mie richieste. A Udine e Napoli ha inserito ...

Advertising

Marco562017 : @24enrico @FuckTheMoviola @ramdoria @Io_Francis C'è da dire che se uno giudicasse i calciatori per i numeri in nazi… - infoitsport : Juventus, nervi tesi anche in hotel | Duro confronto tra due calciatori - Marco562017 : @vincenzodesa È questo che mi irrita, si sta arrivando a giustificare l'esclusione di due tra i pochi calciatori validi che abbiamo - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: occhi su due calciatori italiani (INDISCREZIONE #LBDV) Gli azzurri restano vigili sul mercato: ecco di chi s… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: occhi su due calciatori italiani (INDISCREZIONE #LBDV) Gli azzurri restano vigili sul mercato: ecco di chi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Due calciatori Perché Allegri resta l'uomo giusto per la Juventus ...un gestore e non un allenatore di calciatori. Molti lo aspettavano al varco e alle prime difficoltà hanno caricato i fucili della critica. Anche i tifosi, che pure lo hanno applaudito stremati da due ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere, Immobile sempre davanti (5giornata) Quali altri calciatori possiamo citare nella classifica marcatori Serie A? Sono in cinque a condividere attualmente il terzo gradino del podio nella graduatoria: curiosamente due "coppie", vale a ...

Due calciatori del Napoli presenti nella top 11 di Transfermarkt! Il Napoli Online Totti e Puyol: l’incontro tra le due leggende di Roma e Barcellona ROMA - L'incontro tra due leggende ha fatto subito il giro del web. Francesco Totti è volato a Barcellona in occasione del "Legends Trophy", un torneo di padel disputato da ex calciatori. Il capitano ...

Napoli, per la prima volta nella storia a segno due africani nella stessa partita Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly a segno nella stessa partita. E' accaduto ieri sera alla "Dacia Arena" per Udinese-Napoli, e il dato segna un primato assoluto. Come sottolinea NapoliMagazine nella ...

...un gestore e non un allenatore di. Molti lo aspettavano al varco e alle prime difficoltà hanno caricato i fucili della critica. Anche i tifosi, che pure lo hanno applaudito stremati da...Quali altripossiamo citare nella classifica marcatori Serie A? Sono in cinque a condividere attualmente il terzo gradino del podio nella graduatoria: curiosamente"coppie", vale a ...ROMA - L'incontro tra due leggende ha fatto subito il giro del web. Francesco Totti è volato a Barcellona in occasione del "Legends Trophy", un torneo di padel disputato da ex calciatori. Il capitano ...Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly a segno nella stessa partita. E' accaduto ieri sera alla "Dacia Arena" per Udinese-Napoli, e il dato segna un primato assoluto. Come sottolinea NapoliMagazine nella ...