Dramma Roberta Capua, Allontanata dalla Rai, Lei sbotta e svela tutto: “Ecco chi è l’uomo che mi ha fatto del male” (Di martedì 21 settembre 2021) Roberta Capua ha svelato tutta la verità sul suo allontanamento dalla televisione nel corso di una recente intervista. Dopo un successo strepitoso raggiunto negli anni ’90, infatti, la donna è scomparsa dal mondo del piccolo schermo per un lunghissimo periodo. tutto è cominciato quando nel 1986 vinse il prestigioso concorso Miss Italia. La giovane aveva seguito le orme di sue madre, che aveva vinto invece nel 1959. Le due sono sempre state accomunate dalla loro grande bellezza. Bellezza che l’ha portata sul podio anche a Miss Universo. L’Italia non ha mai vinto Miss Universo, ma grazie a Roberta Capua ha potuto sognare di farlo. Nel 1987 la giovane infatti si è classificata al secondo posto. Solo un’altra volta il nostro Paese è arrivato vicino a ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 settembre 2021)hato tutta la verità sul suo allontanamentotelevisione nel corso di una recente intervista. Dopo un successo strepitoso raggiunto negli anni ’90, infatti, la donna è scomparsa dal mondo del piccolo schermo per un lunghissimo periodo.è cominciato quando nel 1986 vinse il prestigioso concorso Miss Italia. La giovane aveva seguito le orme di sue madre, che aveva vinto invece nel 1959. Le due sono sempre state accomunateloro grande bellezza. Bellezza che l’ha portata sul podio anche a Miss Universo. L’Italia non ha mai vinto Miss Universo, ma grazie aha potuto sognare di farlo. Nel 1987 la giovane infatti si è classificata al secondo posto. Solo un’altra volta il nostro Paese è arrivato vicino a ...

Advertising

Carmine13051963 : RT @gustinicchi: FARE LA TABACCAIA È PERICOLOSO QUANTO FUMAREZ SI SA! 18 Settembre 2021 - Livorno Malore al Tabacco Dramma in Borgo, taba… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Selezione: Livorno,dramma in Borgo, tabaccaia muore a 50 anni davanti al marito. «Addio Roberta, siamo distrutti». https://… - alvanofabio : RT @11Giuliano: Selezione: Livorno,dramma in Borgo, tabaccaia muore a 50 anni davanti al marito. «Addio Roberta, siamo distrutti». https://… - 11Giuliano : Selezione: Livorno,dramma in Borgo, tabaccaia muore a 50 anni davanti al marito. «Addio Roberta, siamo distrutti».… - Milady187242253 : RT @gustinicchi: FARE LA TABACCAIA È PERICOLOSO QUANTO FUMAREZ SI SA! 18 Settembre 2021 - Livorno Malore al Tabacco Dramma in Borgo, taba… -