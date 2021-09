Deathloop | vendite retail inferiori agli altri giochi Arkane al lancio in UK – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 21 settembre 2021)ha fatto registrarepiù basse rispettousciti in precedenza, almeno per quanto riguarda ilin UK..sembra essere partito molto bene sul mercato, ma le, ovvero per quanto riguarda il gioco fisico, per quanto riguarda il Regno Unito, risultano essere più basse rispettoal, in base a quanto riferito da Christopher Dring. L’editor di GamesIndustry.biz, che possiamo considerare persona informata dei fatti, ha effettuato una precisazione sui dati di vendita diffusi questa mattina e relativi al mercato software ...

Dopo aver ricevuto il plauso della critica, Deathloop è balzato in cima alle classifiche di vendita al dettaglio nel Regno Unito nonostante le sue vendite siano limitate solo alla scarsamente disponib ...