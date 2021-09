Aldo Grasso stronca Alessandro Cattelan

(Di martedì 21 settembre 2021), la «giovane promessa» che non ringiovanisce la Rai Corriere della sera, pagina 55, di. Giuro che quando, a inizio programma, ho sentito la voce di Michele Guardì accogliereall’ingresso di viale Mazzini, il primo istinto è stato quello di cambiare canale E questo sarebbe il nuovo? E poi i consigli nella mensa Rai di Carlo Conti. E questa sarebbe ironia? E poi Nicoletta Orsomando, Antonella Clerici, Il Volo, Luca Argentero. E poi le canzoni di Raffa interpretate da Elodie. C’era persino Paolo Bonolis a rappresentare la concorrenza. Mancavano solo Amadeus e Bruno Vespa, peccato.è molto bravo, non lo scopriamo oggi e il parco presentatori della rete va rinnovato; Rai1 ha urgente necessità di ringiovanire la ...

Ne ha parlato anche, è come quello di cui è stata oggetto Loretta Goggi. Questa è una cosa che preoccupa, perché mi posso difendere grazie alla mia storia, e poi ho una mia corazza, ma ...La nostra rassegna stampa: il critico televisivo del "Corriere della sera" boccia la prima puntata di "Da grande" su Rai1.TRENTO. "Non mi sono spiegata bene e mi sono scusata, la colpa è soltanto mia, non ho autori e cartelli, dunque mi assumo tutta la responsabilità per ciò che ho detto". Così Barbara Palombelli nel cor ...