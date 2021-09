90 scuole di Salerno partecipano al contest Alu experience

Advertising

salernonotizie : Temi ambientali: 90 scuole della Provincia di Salerno si sfidano con un web contest - AntonioVuoloo : Eni Joule, scuole per l’impresa:un cilentano esperto del settore trasporti - Il - salernotoday : Tensione a Salerno: un uomo buca gli pneumatici delle auto, davanti alle scuole - andreascan76 : RT @ottochannel: Salerno: primi casi Covid nelle scuole, è allarme - salernotoday : Salerno, pranzo al sacco di fronte alle scuole per chiedere l’attivazione del servizio mensa -

Ultime Notizie dalla rete : scuole Salerno

Giornale del Cilento

In pochi ieri pomeriggio hanno aderito, in piazza Amendola alla manifestazione di protesta pacifica indetta dalla Cobas, dal CoordinamentoAperte, dal'Hormé liberi di crescere e dal'UDS, a sostegno del mondo della scuola. La manifestazione, che in contemporanea si è svolta anche in altre piazze d'Italia, era stata ...CONVERSAZIONI SUL FUTURO (LECCE) DANTE SENZA FRONTIERE () Un progetto in collaborazione con ... indirizzato agli studenti dellesuperiori di ogni ordine e grado e dal tema Scrittura, arti ...StampaOgni giorno gli studenti salernitani segnalano criticità all’uscita dalle scuole per il rientro a casa. I ragazzi denunciano continuamente episodi di sovraffollamento sui pullman, corse mancanti ...Al via i test salivari nelle scuole per alunni dai 6 anni ai 14 anni. Dopo l’appello alla Regione lanciato dai presidi nei giorni scorsi sulla necessità di imprimere una accelerata ...