“Un orrore | cosa ho visto” Bimbo morto dal balcone | un testimone sulla morte del piccolo Samuele

(Di lunedì 20 settembre 2021) Mariano Cannio, 38 anni, il domestico accusato di aver ucciso ilGargiulo, è stato fermato. Che non si fosse trattato di un fatale incidente era apparso chiaro già in prima battuta agli agenti, che erano accorsi sul posto. A chiamarli la mamma di, incinta di otto mesi, e alcuni passanti che sconvolti avevanoil bambino di 4 anni esanime a terra. Il papà, che in quel momento è nel negozio di un parente proprio sotto casa, è tra i primi a correre verso di lui. La mamma, all’ottavo mese di gravidanza, ha un malore. Arriva un’ambulanza, poi la polizia, due volanti seguite da una squadra della Scientifica. Cominciano i rilievi e la raccolta delle testimonianze. Ma quasi subito le attenzioni si focalizzano su un uomo presente in casa Gargiulo: si tratta di Mariano Cannio. Era andato a fare le ...

Advertising

VincenzaSMF : RT @VincenzaSMF: @luposilenzioso2 @Esterin62237737 @ChangeItalia Un colpo ,al cuore ?, cosa stavo guardando, non capivo ,ho messo a fuoco e… - Alessan19274511 : @Cobra83226441 @SabrybznBazan Infatti la cosa che mi fa più orrore, secondi il governo bisogna vaccinare i fragili.… - melissalamitica : @CIA più insopportabile è che non c'erano più i maestri orientali e il loro conforto meditativo questa era la cosa… - GC_Mars : Altro ORRORE della secondaria dei Titans. Cosa pensavano di coprire, esattamente? #NFLDAZNItaly - Arriminamuni : 'Ho orrore di tutte le verità assolute,delle loro applicazioni totali, dei loro presunti detentori d’ogni risma. Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : orrore cosa

Liberoquotidiano.it

... o quello con il ponte di vetro (1 07, I VIP ) riescono a soddisfare la brama die tensione, ... Pur palesando che l'importante non è chi vince il gioco, ma come lo si vince (eciò significhi)...... sui medicinali assunti e i protocolli messi in campo sono in corso le indagini della Procura di Napoli, nel tentativo di sciogliere uno dei nodi principali dell'napoletano:è passato ...Un filmato nel quale si vede la mamma del piccolo Samuele abbracciare il figlio morente sul marciapiedi in Via Foria a Napoli sta circolando in queste ore su alcune chat. Per questa vicenda è indagato ...Era sottoposto a cure, soffriva di disturbi psichici. E su queste cure, sulla terapia adottata fino a questo momento, sui medicinali assunti e i protocolli messi in campo sono in corso le ...