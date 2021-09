Udinese, Silvestri: "Ci hanno fatto male. Gol di altissimo livello, il secondo un po' meno" (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine del match Udinese-Napoli, il portiere Marco Silvestri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Prendere 4 gol fa male, l'auspicio è quello di non prenderli mai. Abbiamo giocatore contro una squadra di altissimo livello. Il secondo gol è arrivato in modo fortuito, gli altri erano di altissima qualità". Udinese squadra tosta da affrontare?"Sì, lo siamo. Abbiamo voluto provare a giocare e a riprendere la partita. Loro ci hanno fatto male. Il gruppo è composto da tanti giocatori di diverse nazionalità, ed è un gruppo interessante e pieno di qualità". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine del match-Napoli, il portiere Marcoè intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Prendere 4 gol fa, l'auspicio è quello di non prenderli mai. Abbiamo giocatore contro una squadra di. Ilgol è arrivato in modo fortuito, gli altri erano di altissima qualità".squadra tosta da affrontare?"Sì, lo siamo. Abbiamo voluto provare a giocare e a riprendere la partita. Loro ci. Il gruppo è composto da tanti giocatori di diverse nazionalità, ed è un gruppo interessante e pieno di qualità".

