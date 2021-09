Udinese | regalata maglia con numero 60 alle Frecce tricolori

(Di lunedì 20 settembre 2021) In occasione dei 60 anni della Pattuglia acrobatica, l’ha realizzato unabianconera con una scritta e unparticolare: “60”. Nella sfida di questa sera contro il Napoli, davanti a una Dacia Arena esaurita, il direttore generale della società friulana, Franco Collavino, ha consegnato lacelebrativa al comandante delle, Gaetano Farina. Per l’occasione sullo schermo è stato proiettato l’Air show del fine settimana a Rivolto svoltosi alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tutto il pubblico si è alzato in piede per tributare un grande applauso. SportFace.

