Udinese-Napoli 0-4, Insigne: “Grande vittoria, ma dobbiamo restare coi piedi per terra” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Grande vittoria ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Ora serve concentrazione in vista dei prossimi impegni. dobbiamo pensare partita dopo partita”. Queste le dichiarazioni di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo la vittoria per 4-0 sull’Udinese alla Dacia Arena. Il Napoli è primo in classifica come non accadeva dal febbraio del 2018: “Ora è inutile guardare la classifica, il campionato è lungo e il mister ci sta dando una Grande impronta”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) “macon iper. Ora serve concentrazione in vista dei prossimi impegni.pensare partita dopo partita”. Queste le dichiarazioni di Lorenzo, attaccante del, dopo laper 4-0 sull’alla Dacia Arena. Ilè primo in classifica come non accadeva dal febbraio del 2018: “Ora è inutile guardare la classifica, il campionato è lungo e il mister ci sta dando unaimpronta”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

