Udinese-Napoli 0-4 | highlights | pagelle e tabellino

Udinese e Napoli si sono sfidate questa sera nel posticipo valido per la quarta giornata di Serie A: highlights, pagelle e tabellino Il Napoli parte subito forte pressando l'Udinese che non riesce ad attuare il contropiede. Il gol per gli azzurri arriva al 24? quando Insigne, complice una grande apertura a sinistra, s'inventa un pallonetto che spiazza Silvestri e sul quale Osimhen mette lo zampino. Alla mezz'ora è invece Fabian Ruiz che da 30 metri spara una rasoiata che si stampa sul palo di sinistra. Al 35? uno schema spettacolare da punizione porta il Napoli a raddoppiare con un colpo di testa di Rrahmani. Nel secondo tempo la musica non cambia ed al 50?, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Koulibaly si impossessa del pallone e ...

