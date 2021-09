Salernitana vs Verona: vittorie, sconfitte e precedenti (Di lunedì 20 settembre 2021) Salernitana e Verona non si sono mai affrontate in Serie A e in Coppa Italia; contano però 38 precedenti in Serie B, con 11 vittorie campane, 11 pareggi e 16 successi veneti. La Salernitana ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie B contro il Verona (1-0 nel settembre 2018 in casa): nel parziale cinque successi veneti e quattro pareggi. Nelle ultime cinque sfide casalinghe di Serie B contro il Verona la Salernitana ha messo a segno esattamente un gol in ogni match (ultima volta con almeno due reti all’Arechi nell’agosto 1997, 2-0). La Salernitana ha giocato una sola partita nella sua storia di mercoledì in Serie A: sconfitta 1-3 in casa contro il Cagliari nel gennaio 1999. La Salernitana ha perso le quattro ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 settembre 2021)non si sono mai affrontate in Serie A e in Coppa Italia; contano però 38in Serie B, con 11campane, 11 pareggi e 16 successi veneti. Laha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie B contro il(1-0 nel settembre 2018 in casa): nel parziale cinque successi veneti e quattro pareggi. Nelle ultime cinque sfide casalinghe di Serie B contro illaha messo a segno esattamente un gol in ogni match (ultima volta con almeno due reti all’Arechi nell’agosto 1997, 2-0). Laha giocato una sola partita nella sua storia di mercoledì in Serie A: sconfitta 1-3 in casa contro il Cagliari nel gennaio 1999. Laha perso le quattro ...

Advertising

granatissimi : Salernitana, la crisi non ferma l'entusiasmo: Arechi pieno contro il Verona - interdemilanca : #SerieA 1. INTER 10 Pts. ?? 2. Milán 10 ?? 3. Nápoli 9 4. Roma 5. Fiorentina 6. Udinese 7 7. Lazio 8. Atalanta 9. Bo… - TuttoSalerno : Verona, Caprari: 'Non era facile dopo lo svantaggio, ora pensiamo alla Salernitana' - TuttoSalerno : Il Verona batte la Roma: la Salernitana è ultima in classifica, da sola, a zero punti - sowmyasofia : Salernitana-Verona: probabili formazioni e in tv -