Pfizer e BioNTech | “Il vaccino sui bambini dai 5 agli 11 anni è efficace”

(Di lunedì 20 settembre 2021)hanno annunciato che il loroneidai 511. Le due aziende produttrici, che però non hanno ancora fornito ulteriori dettsui risultati del loro studio, prevedono di presentare una richiesta di autorizzazione alla Fda entro fine settembre. LEGGI ANCHE: Candidata al Comune di Roma “troppo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech hanno comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il… - TgLa7 : #Pfizer-BioNTech, vaccino sicuro per bambini tra 5 e 11 anni. Risultati studi clinici indicano risposta immunitaria robusta - ilpost : Il vaccino di Pfizer-BioNTech è efficace anche tra i 5 e gli 11 anni, dicono i test - ZTL29492447 : RT @Nalu_2017: @ZTL29492447 @enricushka @AleMacchiavelli @paolosarti69 Ragazzi, quanto vuoi siete indietro con la informazione ?? Cit. 'La p… - cafifal : Pfizer-BioNTech: il vaccino per bambini tra 5 e 11 anni è sicuro - Il Sole 24 ORE @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer BioNTech

Adnkronos

È inoltre vaccinato contro il covid - 19 con il preparato a Rna Messaggero. Tutti i suoi appuntamenti in agenda sono stati naturalmente annullati. Il giornalista ed esponente del Pd ...Il vaccinoè sicuro e innesca risposte immunitarie 'robuste' contro il Covid nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. E' quanto comunicano le due case farmaceutiche sulla base dei ...Dopo uno studio su 2268 bambini dai 5 agli 11 anni, Pfizer e Biontech chiederanno l'autorizzazione alla Fda per somministrare il vaccino.I risultati degli studi clinici di fase 2 e 3 mostrano una risposta «robusta», con dosaggi inferiori a quelli previsti per pazienti sopra i 12 anni ...