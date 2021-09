“Meglio se non parlo”. UeD, volano gli stracci in studio. Gemma Galgani umiliata dalla dama (Di lunedì 20 settembre 2021) Per Gemma Galgani la nuova edizione di Uomini e Donne non è iniziata benissimo. Tante le critiche piovute addosso alla dama. dalla nemica di sempre Tina Cipollari alla dama Roberta De Santis che non c’è andata leggera. “Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso. La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non ha mai avuto. A differenza mia, che è sempre stato così dalla mia nascita”. Vedremo se Gemma vorrà rispondere per le rime a queste accuse o se preferirà restare in silenzio. Di certo difficile sarà non rispondere alla provocazioni di Tina secondo la quale con il “nuovo” prosperoso davanzale “sembra Cicciolina”. “Stessa espressione – ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Perla nuova edizione di Uomini e Donne non è iniziata benissimo. Tante le critiche piovute addosso allanemica di sempre Tina Cipollari allaRoberta De Santis che non c’è andata leggera. “Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso. La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non ha mai avuto. A differenza mia, che è sempre stato cosìmia nascita”. Vedremo sevorrà rispondere per le rime a queste accuse o se preferirà restare in silenzio. Di certo difficile sarà non rispondere alla provocazioni di Tina secondo la quale con il “nuovo” prosperoso davanzale “sembra Cicciolina”. “Stessa espressione – ...

