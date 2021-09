Manzana Confindustria Trento | “Salvini cancelli il rumore dei no vax nella Lega

(Di lunedì 20 settembre 2021) “Il green pass è uno strumento di libertà. Chiunque vi si opponga, sostenendo posizioni minoritarie, non ha a cuore l’interesse del paese. Cerca solo 15 minuti di celebrità”. Faustoè un imprenditore con oltre trent’anni di esperienza nel campo dell’informatica. Dal 2019 presiede: 600 aziende associate per oltre 30 mila addetti. “In un territorio bellissimo ma fragile, com’è la montagna in genere. Fortemente provato dalla pandemia”, spiega al Foglio. Un altro pezzo di nord produttivo che guarda con imbarazzo ai partiti che ammiccano al virulento sottobosco no vax. Ha visto che il deputato Borghi dellaha scarabocchiato sulla Costituzione? “Sono delle uscite da comico più che da rappresentante delle istituzioni. Credo che personaggi del genere debbano farsi un bagno di realtà nei ...

il Dolomiti

Non sembra preoccupato per gli eventuali controlli il presidente diTrento Fausto. La dimensione media delle aziende trentine - ci ha detto - è contenuta, e i controlli, per ...Non sono mancate le riflessioni proposte anche dagli organi interni diTrento. Tra ... Come di consueto, il Presidente Faustoha chiuso i lavori invitando gli spettatori al ...Il presidente degli industriali trentini: "Certe uscite dei deputati leghisti sono da comici più che da rappresentati delle istituzioni. Inseguire il sentiment ti fa perdere voti. Se la Lega fa ballar ...L'obbligo di green pass per tutti coloro che accedono al luogo di lavoro, sia pubblico che privato, continua a far discutere. Il meccanismo dovrebbe essere lo stesso già adottato per il personale scol ...