Juventus, Tacchinardi su Chiesa: “In questa squadra non può non giocare” (Di lunedì 20 settembre 2021) Intervenuto a TMW Radio, nel corso della puntata odierna di Maracanà, Alessio Tacchinardi, ex bandiera della Juventus, diventato ora allenatore, ha analizzato, secondo il suo parere, la situazione dei bianconeri, soffermandosi sul ruolo in squadra di Federico Chiesa. Nel match di ieri contro il Milan, l’esterno azzurro è subentrato a Cuadrado al 27? della ripresa, sul punteggio ancora fermo sull’1-0. Queste le sue parole, riprese da TuttoJuve.com: “Chiesa è un campione d’Europa e lo scorso anno è stato veramente decisivo. Allora mi domando se questa Juventus deve giocare con tre giocatori su quattro muscolari a centrocampo, non ci sarà mai spazio per lui. Poi è un centrocampo che non fa gol. Non credo che sia il problema Chiesa, ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Intervenuto a TMW Radio, nel corso della puntata odierna di Maracanà, Alessio, ex bandiera della, diventato ora allenatore, ha analizzato, secondo il suo parere, la situazione dei bianconeri, soffermandosi sul ruolo indi Federico. Nel match di ieri contro il Milan, l’esterno azzurro è subentrato a Cuadrado al 27? della ripresa, sul punteggio ancora fermo sull’1-0. Queste le sue parole, riprese da TuttoJuve.com: “è un campione d’Europa e lo scorso anno è stato veramente decisivo. Allora mi domando sedevecon tre giocatori su quattro muscolari a centrocampo, non ci sarà mai spazio per lui. Poi è un centrocampo che non fa gol. Non credo che sia il problema, ...

Advertising

MondoBN : TACCHINARDI: “In questa squadra non può non giocare uno co - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - TMW_radio : ??? #Maracana Alessio #Tacchinardi ??? «Non credo che sia il problema Chiesa ma che sia un momento di Allegri, che s… - gilnar76 : Tacchinardi ad Allegri: «Se vuole una Juve offensiva, lui è imprescindibile» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - juventus_cuba : RT @juventusfc: Alessio Tacchinardi, così! ?? #GoalOfTheDay ? -