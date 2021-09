Juventus, Morata: “Momento difficile, ma ora dobbiamo onorare la maglia” (Di lunedì 20 settembre 2021) La Juventus è sicuramente nel suo peggior periodo da anni. 2 punti nelle prime 4 gare di campionato. Sui social i giocatori bianconeri continuano a mostrare però, con orgoglio, la voglia di lavorare e fare bene e soprattutto mostrano di voler onorare la maglia. Ecco infatti, le parole di Morata arrivate su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A?lvaro Morata (@alvaroMorata) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Laè sicuramente nel suo peggior periodo da anni. 2 punti nelle prime 4 gare di campionato. Sui social i giocatori bianconeri continuano a mostrare però, con orgoglio, la voglia di lavorare e fare bene e soprattutto mostrano di volerla. Ecco infatti, le parole diarrivate su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A?lvaro(@alvaro) SportFace.

Advertising

juventusfc : Il post gara di #JuveMilan Match Report ? - ZZiliani : La cosa che fa più ridere, oltre ai giornalisti che si mettono sull’attenti a ogni cosa che dice, è #Allegri che pi… - forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - Gabryjuventus : ?? Indurimento all'adduttore per Álvaro Morata: da verificare nelle prossime ore. [Giovanni Albanese] #Juve #Juventus #Morata - Gabryjuventus : ?? 'Sono 50 gol in maglia bianconera per Alváro Morata' ?? La Juventus non ha vinto nessuna delle prime quattro part… -