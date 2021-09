Juventus, Daniele Adani bacchetta Allegri: “L’allenatore deve allenare” (Di lunedì 20 settembre 2021) Daniele Adani è tornato a parlare di Massimiliano Allegri durante la Bobo TV in diretta su Twitch. L’ex difensore di Fiorentina ed Inter non ha risparmiato le critiche nei confronti del tecnico della Juventus: “Ieri ha detto di aver sbagliato i cambi. La risposta sarebbe dovuta essere: come a Udine e Napoli? Che ha fatto cambi difensivi ed è stato rimontato. A Chiesa ha detto “occhio stai attento ad Hernandez”, non di attaccarlo. Chiesa e Kulusevski sono entrati per contenere. Allora invece di dire ho sbagliato i cambi devi dire non hanno ascoltato le mie richieste. A Udine e Napoli ha inserito difensori ed è stato rimontato. Massimiliano Allegri cosa ha fatto in questi due anni? Vedendo Chiesa con Mancini, vedendo Tuchel. Se parliamo di risultati dietro alla Juve c’è solo la ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021)è tornato a parlare di Massimilianodurante la Bobo TV in diretta su Twitch. L’ex difensore di Fiorentina ed Inter non ha risparmiato le critiche nei confronti del tecnico della: “Ieri ha detto di aver sbagliato i cambi. La risposta sarebbe dovuta essere: come a Udine e Napoli? Che ha fatto cambi difensivi ed è stato rimontato. A Chiesa ha detto “occhio stai attento ad Hernandez”, non di attaccarlo. Chiesa e Kulusevski sono entrati per contenere. Allora invece di dire ho sbagliato i cambi devi dire non hanno ascoltato le mie richieste. A Udine e Napoli ha inserito difensori ed è stato rimontato. Massimilianocosa ha fatto in questi due anni? Vedendo Chiesa con Mancini, vedendo Tuchel. Se parliamo di risultati dietro alla Juve c’è solo la ...

