Il virologo Pregliasco: "In autunno temo un colpo di coda del virus" (Di lunedì 20 settembre 2021) AGI - “Al momento la Fda ha detto di vaccinare con la terza dose le persone fragili, dopodichè vedremo in autunno-inverno, dove purtroppo credo che un colpo di coda del virus ci sarà e allora forse dovremo fare un richiamo universale”. Lo ha affermato il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, ai microfoni di Cusano Italia Tv. “Io però – ha spiegato - immagino una prospettiva dove il vaccino anticovid si affiancherà a quello antinfluenzale, con la stessa modalità, quella di offrire il richiamo annuale soprattutto alle persone più a rischio”. L'immunità di gregge? “In questo momento purtroppo non si può ancora abbassare l'età della vaccinazione e abbiamo visto che la variante Delta sta colpendo i giovani molto di più rispetto al ... Leggi su agi (Di lunedì 20 settembre 2021) AGI - “Al momento la Fda ha detto di vaccinare con la terza dose le persone fragili, dopodichè vedremo in-inverno, dove purtroppo credo che undidelci sarà e allora forse dovremo fare un richiamo universale”. Lo ha affermato ilFabrizio, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, ai microfoni di Cusano Italia Tv. “Io però – ha spiegato - immagino una prospettiva dove il vaccino anticovid si affiancherà a quello antinfluenzale, con la stessa modalità, quella di offrire il richiamo annuale soprattutto alle persone più a rischio”. L'immunità di gregge? “In questo momento purtroppo non si può ancora abbassare l'età della vaccinazione e abbiamo visto che la variante Delta sta colpendo i giovani molto di più rispetto al ...

Advertising

sulsitodisimone : Il virologo Pregliasco: 'In autunno temo un colpo di coda del virus' - fisco24_info : Terza dose vaccino Covid, Pregliasco: 'A tutti con colpo coda virus': L'ipotesi del virologo per l'autunno: 'Si aff… - loris_libero : @2_panta @mgmaglie Neanche Pregliasco è virologo, eppure è sempre lì in ogni trasmissione a dispensare verità. - albastraniera : RT @SimoSerra80: @EmeiMarkus @Menanni1 Ma pregliasco in quanto virologo non dovrebbe essere laureato in biologia? Non so se i biologi facci… - albastraniera : RT @LucGiannattasio: @EmeiMarkus Pregliasco non conosce il meccanismo dell’ade… e questo lo fanno parlare spacciandolo pure per virologo… a… -