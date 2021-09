Green pass, Fico: "Le regole varranno anche per la Camera" (Di lunedì 20 settembre 2021) Le regole contenute nel decreto sul Green pass verranno applicate anche all'interno del Parlamento. E' quanto annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico. Parlando poi di eutanasia, l'esponente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 settembre 2021) Lecontenute nel decreto sulverranno applicateall'interno del Parlamento. E' quanto annuncia il presidente della, Roberto. Parlando poi di eutanasia, l'esponente ...

Advertising

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - MediasetTgcom24 : Green pass, Giorgetti: 'L'abbiamo esteso per aumentare la libertà' #Greenpass - butwhy5 : RT @borghi_claudio: @sluchetti @FurioGiunta6 @GiulioMarini2 @Nataieri21 @FmMosca Il salivare molecolare non c'era (o meglio, c'era ma non e… - Mariann46409026 : RT @ImolaOggi: Ministra Bonetti: “Colf e badanti senza green pass vanno sospesi” (E persone non autosufficienti che fine fanno? Ve lo siete… -