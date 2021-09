Calcio | Gianfelice Facchetti | “In questo calcio mio padre ci starebbe ancora bene”

(Di lunedì 20 settembre 2021)ha parlato ai media in occasione del Premio dedicato alGiacinto.jr ha posto l’accento in particolare su una caratteristica che, oltre ai suoi valori, lo contraddistingueva: “Bisogna aggiungere anche la capacità di indignarsi ogni tanto, un aspetto che manca oggi al. Mi manca il, con cui ho vissuto anni meravigliosi con tutta la famiglia. Poi inci sarebbe stato”. Ha poi proseguito menzionando Gullit e Matthaus, giocatori che in qualche aspetto possono ricordare Giacinto: “Sono stati calciatori totali, si fa fatica a trovare un punto debole. Riescono a nascondere anche un piccolo dettaglio negativo. Sono stati ...

Calcio Gianfelice

Gianfelice Facchetti ha parlato ai media in occasione del Premio dedicato al padre Giacinto. Facchetti jr ha posto l'accento in particolare su una caratteristica che, oltre ai suoi valori, lo contradd ...