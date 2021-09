Advertising

orizzontescuola : Bianchi: “Abbiamo cominciato con le riforme. E poi avanti con l’assunzione dei docenti e del personale” - i_aasvero : RT @petunianelsole: Bianchi (Istruzione): 'Anche noi abbiamo vinto la nostra medaglia d'oro siamo riusciti a portare tutti a scuola, ce l'a… - m_spagna : RT @petunianelsole: Bianchi (Istruzione): 'Anche noi abbiamo vinto la nostra medaglia d'oro siamo riusciti a portare tutti a scuola, ce l'a… - vaniacavi : RT @petunianelsole: Bianchi (Istruzione): 'Anche noi abbiamo vinto la nostra medaglia d'oro siamo riusciti a portare tutti a scuola, ce l'a… - DanicWasTaken : RT @petunianelsole: Bianchi (Istruzione): 'Anche noi abbiamo vinto la nostra medaglia d'oro siamo riusciti a portare tutti a scuola, ce l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi Abbiamo

Orizzonte Scuola

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, durante il suo intervento. La scuola è ... ha detto il ministro, "ed è una comunità presente:tentato di tenere sempre il collegamento ......Emanuele Fiano ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione Patrizio. Nonla presunzione di parlare a nome di tutti i colleghi, ma sicuramente i dirigenti ...20 settembre 2021 "Oggi è un giorno speciale, di speranza e di impegno per l'intero Paese. Quest'anno a essere speciale è l'anno che comincia. Voi tornate tutti in aula. Dopo le tante sofferenze la ri ...Bianchi “apriamo anno scolastico in presenza con emozione ... Mi auguro che tutti i calabresi colgano l’importanza di anni di lavoro che abbiamo portato avanti. Un lavoro che è stato valutato ...