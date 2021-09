TU SI QUE VALES, IL DIRETTORE DI CANALE 5: “QUANTO DI MEGLIO POSSA OFFRIRE UNA PRIMA SERATA” (Di domenica 19 settembre 2021) Su CANALE 5 è tornato Tú Sí Que VALES, il varietà del sabato sera che inaugura la stagione di prime time di Maria De Filippi che proseguirà come tradizione in inverno con C’è Posta per Te e in PRIMAvera con Amici. Eccellente esordio, in linea con i dati del 2020. Il primo appuntamento dell’8° edizione del talent-evento, si legge in una nota Mediaset, è leader assoluto della PRIMA SERATA con 4.138.000 spettatori e il 27% di share, un successo confermato da picchi del 36% di share e oltre 5.000.000 di spettatori. Giancarlo Scheri, DIRETTORE di CANALE 5, non nasconde la ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 settembre 2021) Su5 è tornato Tú Sí Que, il varietà del sabato sera che inaugura la stagione di prime time di Maria De Filippi che proseguirà come tradizione in inverno con C’è Posta per Te e invera con Amici. Eccellente esordio, in linea con i dati del 2020. Il primo appuntamento dell’8° edizione del talent-evento, si legge in una nota Mediaset, è leader assoluto dellacon 4.138.000 spettatori e il 27% di share, un successo confermato da picchi del 36% di share e oltre 5.000.000 di spettatori. Giancarlo Scheri,di5, non nasconde la ...

