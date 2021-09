Studio su dati Israele | con 3 dosi giù contagi e casi gravi

(Di domenica 19 settembre 2021) Idio e di malattia grave calano "sostanzialmente" con la terza dose Pfizer. Lo sottolinea unopubblicato sul New England Journal of Medicine, sulla base deidel ministero ...

Il Fatto Quotidiano

Lo sottolinea unopubblicato sul New England Journal of Medicine , sulla base deidel ministero della salute israeliano. Il tasso di infezione, rileva, almeno 12 giorni dopo il 'booster', ...Lo sottolinea unopubblicato sulla rivista americana New England Journal of Medicine che si basa suidel ministero della Salute israeliano. Il tasso di infezione rilevato, almeno 12 ...Lo sottolinea uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, sulla base dei dati del ministero della salute israeliano. Il tasso di infezione, rileva, almeno 12 giorni dopo il 'booster', è ...Israele lo ha fatto ancora: dopo l'ok arrivato a luglio alla somministrazione della terza dose Pfizer, ha anticipato tutti i Paesi sul fronte vaccini. Così mentre il ...