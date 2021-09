Scuola e covid, Bianchi: "Oggi è il luogo più sicuro" (Di domenica 19 settembre 2021) (Adnkronos) - "Sicuramente la Scuola è Oggi il luogo più sicuro. Quello che è fuori, il contorno, quindi infrastrutture, trasporti, è un mondo molto più complicato dunque la risposta è vacciniamoci tutti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24 stilando il bilancio della prima settimana dal rientro a Scuola in presenza. "La prima settimana di Scuola è andata bene in tutta Italia e ha visto un grande entusiasmo. Certamente avendo riaperto le aule per 10 milioni di ragazzi e 1 milione e mezzo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) (Adnkronos) - "Sicuramente lailpiù. Quello che è fuori, il contorno, quindi infrastrutture, trasporti, è un mondo molto più complicato dunque la risposta è vacciniamoci tutti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizioospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24 stilando il bilancio della prima settimana dal rientro ain presenza. "La prima settimana diè andata bene in tutta Italia e ha visto un grande entusiasmo. Certamente avendo riaperto le aule per 10 milioni di ragazzi e 1 milione e mezzo di ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, portano i figli positivi al virus a scuola: due classi in quarantena a Torino - Linkiesta : Il piccolo e imbarazzante esercito delle mamme social contrarie al green pass Per le no vax, il problema è che si… - Dep35022022 : Per un anno ho sentito i matti parlare di 'grande mietitura' spiegando che 'tanto di COVID muoiono solo i vecchi ch… - MorriSabrina : RT @Lorenzo62752880: Chiusa la scuola d'infanzia Cristo Re di Canelli in Piemonte per focolaio Covid. Contagiati anche 15 genitori vaccin… - orizzontescuola : Bianchi: “La scuola è oggi il luogo più sicuro. I casi covid in classe? Li stiamo controllando” -