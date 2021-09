Salerno | arrestati due fratelli con droga ed esplosivi in casa

(Di domenica 19 settembre 2021) Aun’operazione dei militari ha portato all’arresto di due. I due uomini detenevano illegalmente. Sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (Foto di chuck herrera da Pixabay)Un vero e proprio arsenale custodito in, al quale bisogna aggiungere anche un quantitativo non indifferente di stupefacenti. È questa la scoperta fatta dai Carabinieri didurante un controllo nel quartiere Mercatello. I militari hanno arrestato due, M. P. e S. P. di 36 e 39 anni. Leggi anche-> Napoli, ...

Advertising

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Hashish e ordigni esplosivi, arrestati due fratelli a Salerno - mattinodinapoli : Hashish e ordigni esplosivi, arrestati due fratelli a Salerno - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Salerno, trovati con droga ed esplosivi in casa: arrestati 2 fratelli -… - tvoggi : SALERNO, BAZAR DELL’ILLEGALITÀ A MERCATELLO. DROGA, DENARO, ED ESPLOSIVI: ARRESTATI DUE FRATELLI Proseguono le atti… - agro24tw : Salerno: droga ed esplosivi in casa, arrestati 2 fratelli -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno arrestati

APPROFONDIMENTIFurti in abitazione in Costieradue responsabili LA STORIA Cerca di rapinare una banca mostrando un biglietto, ma il cassiere... IL CASO Anzio, costringe il ladro a ...L'INCHIESTA Traffici illeciti al porto, sequestrati 350 bomboloni gplUfficio di stato civile chiuso bloccato il funerale I carabinieri della stazioneMercatello, assieme alla sezione ...Un «bazar dell'illegalità» è stato scoperto dai carabinieri all'interno di un'abitazione a Salerno, nel quartiere Mercatello. I militari hanno arrestato ...I carabinieri di Salerno hanno fatto irruzione in casa di due fratelli. Sequestrati 6 chilogrammi di hashish, 325 grammi di cocaina e 3,5 Kg di esplosivi. In una cassaforte nascosta nella lavatrice re ...