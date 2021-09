Russia, Google Docs blocca due documenti con i nomi dei candidati consigliati da Navalny, L’oppositore: “Non siate pigri, votate” (Di domenica 19 settembre 2021) Il servizio Google Docs ha bloccato, su richiesta dell’autorità per le comunicazioni russa Roskomnadzor, due documenti con liste di candidati consigliati per lo ‘Smart Vote’, il cosiddetto voto intelligente: indica quale candidato votare pur di non far vincere Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Lo ha messo a punto il movimento che fa riferimento alL’oppositore russo Alexei Navalny. La decisione arriva durante l’ultima giornata delle elezioni legislative e regionali in corso in Russia. Le urne si chiudono alle 20 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Il serviziohato, su richiesta dell’autorità per le comunicazioni russa Roskomnadzor, duecon liste diper lo ‘Smart Vote’, il cosiddetto voto intelligente: indica quale candidato votare pur di non far vincereUnita, il partito di Vladimir Putin. Lo ha messo a punto il movimento che fa riferimento alrusso Alexei. La decisione arriva durante l’ultima giornata delle elezioni legislative e regionali in corso in. Le urne si chiudono alle 20 ...

Advertising

LiaQuartapelle : Da oggi fino a domenica si vota in Russia per la Duma: - @navalny è in carcere; - i media indipendenti sono chiusi;… - castellettir : L’app Voto intelligente lanciata dal team di Navalnyj suggerisce circoscrizione per circoscrizione il candidato da… - fattoquotidiano : Russia, Google Docs blocca due documenti con i nomi dei candidati consigliati da Navalny, L’oppositore: “Non siate… - GiorgiaGambino : RT @jacopo_iacoboni: Purtroppo in pochi stiamo prestando attenzione a ciò che Google e Apple hanno fatto in Russia. Ora, dopo la app di Na… - Principe_dUcria : RT @castellettir: L’app Voto intelligente lanciata dal team di Navalnyj suggerisce circoscrizione per circoscrizione il candidato da votare… -