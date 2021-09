Lega, Giorgetti dribbla le domande sulla spaccatura interna al partito: “Salvini? Andiamo d’amore e d’accordo” (Di domenica 19 settembre 2021) “Salvini? Andiamo d’amore e d’accordo. Ora facciamo festa”. Così il ministro per lo sviluppo economico dribbla le domande dei giornalisti sul difficile momento della Lega e sui disaccordi interni Legati, soprattutto, riguardo al Green Pass. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) “. Ora facciamo festa”. Così il ministro per lo sviluppo economicoledei giornalisti sul difficile momento dellae sui disaccordi interniti, soprattutto, riguardo al Green Pass. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

